Роскомнадзор предложили право проверять семьи владельцев российских СМИ

Министерство коммуникаций и связи РФ подготовило поправки в закон «Об актах гражданского состояния», наделяющие Роскомнадзор правом доступа к федеральной государственной информационной системе «Единый реестр записей гражданского состояния». Поправки размещены на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

В случае принятия поправок, предлагаемых Минкомсвязи, Роскомнадзор получит возможность выявлять у владельцев российских средств массовой информации близких родственников с иностранным гражданством.

Наличие таких родственников, по словам замглавы Минкомсвязи Алексея Волина, оставляет потенциальную возможность косвенного контроля иностранцев вопреки запрету с января 2016 года иностранным гражданам запрещено прямо или косвенно контролировать учредителя любого российского СМИ (доля иностранного капитала в компании-учредителе СМИ с того времени ограничена 20%).

В случае принятия соответствующего законопроекта Роскомнадзор получит доступ к единому реестру записей гражданского состояния с 1 января 2018 года.