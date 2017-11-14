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14 ноября 2017, 10:32
госбюджет кредиты Минфин регионы санкции

Минфин пригрозил регионам-должникам санкциями

Министерство финансов РФ
Министерство финансов РФ
Фото: Сафрон Голиков/Коммерсантъ

Министерство финансов РФ разработало проект правил реструктуризации бюджетных кредитов регионам. Документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

Проект правил подразумевает, что в случае просрочки регионом процентной выплаты или погашения реструктурированного кредита в отсутствие дополнительного соглашения по данному вопросу субъект федерации обязан будет единовременно выплатить весь долг, который был реструктурирован.

При этом Минфин выделяет два фактора, оправдывающих срывы сроков по погашению долга региона: «обстоятельства непреодолимой силы» и смена главы региона, допустившего просрочку выплаты.

Как отмечают опрошенные РБК эксперты, формально речь идет о дефолте регионов, однако Минфин, «скорее всего, будет занимать достаточно гибкую позицию в данных случаях с целью недопущения дефолтов регионов».

Отметим, кредиты из федерального бюджета составляют около половины всего госдолга российских регионов. Программа реструктуризации рассчитана на семь лет, для ряда субъектов федерации — на 12 лет. Как заявил президент РФ Владимир Путин, регионам предстоит «выплачивать всего по 5% долга ежегодно», что позволит им сэкономить 428 млрд рублей в 2018–2019 годах.

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