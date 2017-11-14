В Минобрнауки решили принимать апелляцию на ЕГЭ через Skype

Министерство образования и науки Росси вводит возможность оспорить набранные баллы по ЕГЭ при помощи мессенджера Skype. Об этом ТАСС заявил замглавы Минобрнауки, руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

«У нас сейчас дистанционная апелляция вводится. Можно по Skype оспорить набранные баллы, обсудить работу. Это особенно удобно для удаленных регионов, чтобы не ехать в Москву», — отметил чиновник.

Он добавил, что апелляция может быть заочной и очной. «Первая, когда вы подаете документы, и можно не приезжать на конфликтную комиссию, заочная апелляция. Второй вид, когда вы можете приехать на апелляцию, и вы можете записать апелляцию, никто вас не ограничивает», — сообщил глава Рособрнадзора.

Он отметил, что сейчас рассматривается вопрос видеофиксации хода апелляции. «Через какое-то время и апелляции будут записываться», — пообещал Кравцов.