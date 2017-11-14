Ксения Собчак не будет открывать штабы на Северном Кавказе

Руководитель сети региональных штабов телеведущей Ксении Собчак Тимур Валеев на сайте «Против всех!» сообщил, что принято решение не открывать региональные штабы на Северном Кавказе из-за отсутствия желающих стать координаторами.

Речь идет о Чечне, Ингушетии, Дагестане, Адыгеи, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.

«Главная проблема, с которой мы столкнулись сейчас, — это отсутствие заявок на позиции координатора штаба в республиках Северного Кавказа. В Чечне, Ингушетии и Дагестане пока не нашлось ни одного человека, который готов возглавить штаб кандидата "Против всех". При этом рядовые волонтеры из этих республик регистрируются очень активно», — сказано в сообщении на сайте Собчак.

Это не первая неудача Ксении Собчак, объявившей о намерении баллотироваться в президенты России. 11 ноября ее освистали на митинге в Петербурге, проходившем в защиту Европейского университета. Присутствовавшие кричали «Позор!» и «Проваливай отсюда!». Стоит отметить, что учредителем этого учебного заведения был отец телеведущей, Анатолий Собчак.