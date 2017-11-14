14 ноября 2017, 15:12
Собянин заявил об окончании благоустройства исторического центра Москвы
Основные работы по реконструкции центра Москвы завершены, заявил мэр столицы Сергей Собянин, передает ТАСС.
«Москвичи отмучились после летних работ, после масштабной реконструкции улиц. Основные работы в центре завершены, реконструированы знаковые объекты, такие как Кремлевское, Бульварное и Садовое кольцо, площадь у Белорусского вокзала, Старая и Новая площади, Славянская площадь», — сказал градоначальник на заседании президиума правительства города.
По его словам, всего в 2017 году в Москве было благоустроено 119 улиц и площадей и почти 3,5 тысячи московских дворов.
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