Сын Трампа признал свою переписку с Wikileaks перед выборами

Сын президента США Дональд Трамп-младший подтвердил переписку с WikiLeaks в сентябре 2016 года в своем аккаунте в Twitter. Однако он подчеркнул, что не отвечал на большинство запросов организации.

«Здесь целая цепочка сообщений из переписки с @wikileaks (включая мои три огромных ответа), которую один из комитетов Конгресса США выбрал для утечки. Какая ирония!» — написал сын американского президента.

Его пост стал ответом на публикацию издания The Atlantic, разместившей часть переписки Трампа-младшего. Ее передали изданию адвокаты, занимающиеся расследованием вмешательства России в выборы американского президента.

Напомним, в 2016 году WikiLeaks предал гласности похищенную хакерами переписку Национального комитета Демократической партии. В ней обсуждались, в частности, попытки дискредитировать конкурента Хиллари Клинтон сенатора Берни Сандерса. Последовавший скандал вызвал широкий негативный резонанс. Существует мнение, что публикации WikiLeaks сыграли решающую роль в провале Хиллари Клинтон.

Here is the entire chain of messages with @wikileaks (with my whopping 3 responses) which one of the congressional committees has chosen to selectively leak. How ironic! 1/3 pic.twitter.com/SiwTqWtykA