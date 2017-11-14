14 ноября 2017, 10:26
Испания заявила о доказанном вмешательстве России в каталонский кризис
Россия использовала социальные сети Facebook и Twitter, а также другие интернет-площадки для публикации недостоверных новостей о ситуации в испанской Каталонии. Об этом заявила министр обороны Испании Мариа Долорес Коспедаль, передает 20minutos.es.
По ее словам, целью этих вбросов было дестабилизировать ситуацию.
«Да, сообщения приходят с российской территории, часть из них также из Венесуэлы, это то, что мы на сегодня знаем», — сообщила министр.
В свою очередь, глава МИД Испании Альфонсо Дастис отметил, что у Мадрида есть доказательства того, что 50% дезинформации идет из России, а 30% — из Венесуэлы.
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