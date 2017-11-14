В Москве задержали 69 членов исламской секты «Таблиги Джамаат»

Сотрудники МВД и ФСБ задержали в Москве 69 членов религиозной организации «Таблиги Джамаат» (запрещена в России как экстремистская). Об этом РИА Новости сообщили в центре общественных связей ФСБ.

Помимо рядовых членов секты были задержаны ее руководители — выходцы из Центральной Азии.

По данным ФСБ, члены «Таблиги Джамаат» конспирировались и противодействовали правоохранительным органам. Каким образом происходило это противодействие, не уточняется.

У членов группировки изъяли запрещенную литературу, телефоны и электронные носители информации.

Фундаменталистская секта «Таблиги Джамаат» была основана в Индии в 1926 году. Движение проповедует возврат к раннему исламу. Движение не раз обвинялось в связях с террористическими группировками.

В России его запретили в 2009 году.