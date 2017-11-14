Правительство внесло проект закона о штрафах за перепродажу билетов на ЧМ-2018

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий административную ответственность за перепродажу билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Карточка документа появилась на сайте Госдумы.

Тех, кто в частном порядке продает билеты или входные документы на стадионы без заключения договора с ФИФА, предлагается штрафовать на сумму, в 20-25 раз превосходящую стоимость билета.

Для должностных лиц штраф предлагается установить на уровне в 25-30-кратной стоимости билета.

Юрлица будут штрафовать на 500 тысяч — 1 млн рублей или приостановить их деятельность до 90 суток.

Сегодня же ФИФА объявила о продаже большинства билетов на матчи ЧМ-2018 в рамках первого этапа продаж. Всего между болельщиками было распределено 622 117 билетов, тогда как заявки на покупку подавали почти 3,5 млн человек.

«В связи с этим для распределения билетов была проведена случайная жеребьевка, которая прошла в присутствии нотариуса», — сообщает пресс-служба ФИФА.

Второй этап продаж стартует на сайте ФИФА 16 ноября — билеты купят те, кто первым успеет это сделать.

Помимо билетов для посещения матчей необходимо бесплатно заказать паспорт болельщика.