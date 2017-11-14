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14 ноября 2017, 20:37
Великобритания Мария Захарова МИД России Тереза Мэй

Захарова посулила Великобритании ослабление из-за конфликта с Россией

Мария Захарова
Мария Захарова
фото: МИД России

Великобритания «переживает сейчас не лучшие времена в связи с процессом выхода страны из Европейского Союза и внутренним расколом», сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала заявление британского премьер-министра Терезы Мэй, назвавшую Россию угрозой мировому порядку.

«У меня очень простое послание России. Мы знаем, что вы делаете. И вы не добьетесь успеха. Потому, что вы недооцениваете прочность наших демократий, стойкую привлекательность свободных и открытых обществ, а также приверженность стран Запада альянсам, которые нас объединяют», — заявила Мэй.

В ответ Захарова отметила, что столкнувшейся с трудностями Великобритании, «вполне понятно… для отвлечения общественного внимания нужен внешний враг, коим выбрана Россия».

Представительница российского МИДа добавила, что курс на «Глобальную Британию» «открыл бы Соединенному Королевству дополнительные возможности на новых быстрорастущих рынках, а также укрепил бы его позиции в мире за счет развития диалога с другими странами. Выбранный же Лондоном путь конфронтации явно не поможет реализации заявленных целей».

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