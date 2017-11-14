Минкульт прокомментировал заявление Константина Райкина о мести

Заместитель министра культуры РФ Александр Журавский заявил на брифинге, что «эмоциональный комментарий» художественного руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина о прокурорских проверках, проходивших в его театре, не может быть основанием для пресс-конференции. Об этом сообщает ТАСС.

Журавский отметил, что удивлен заявлением режиссера о том, что Минкульт инициировал эти проверки, так как ведомство не может влиять на решения правоохранительных органов.

«Другое дело, что Министерство культуры по сигналам Национального антикоррупционного комитета осуществляло две проверки театра "Сатирикон", в результате которых, действительно, было обнаружено достаточно много нарушений действующего законодательства, особенно в части наличия конфликта интересов со стороны руководства театра», — отметил Журавский.

Он также напомнил слова Райкина о том, что идет «посягательство» на строительство театра.

«Никакого посягательства на строительство нет, потому что строительство не ведется, инвестиционный контракт, которому насчитывается уже 10 лет, к сожалению, не реализуется. При этом, как мы уже говорили, есть личная заинтересованность руководства театра, поскольку доли в этом инвестконтракте принадлежат двум руководителям театра», — подчеркнул Журавский.

Замминистра заявил, что Минкульт уже предлагал Райкину и директору «Сатирикона» Полянкину устранить и урегулировать конфликт интересов в вопросе инвестиционного строительства путем отчуждения принадлежащих им долей участия в уставных капиталах организации. Однако ничего сделано не было.

Ранее Константин Райкин попросил общественность урезонить главу Минкульта Владимира Мединского, который из-за личной мести насылает на «Сатирикон» прокурорские проверки. Режиссер предположил, что причиной негатива стало его выступление в 2016 году на съезде Союза театральных деятелей. Тогда Райкин заявил, что власть не может вмешиваться в искусство, а должна лишь помогать ему.