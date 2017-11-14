Минздрав издаст школьные учебники по ЗОЖ и борьбе с суицидами

Минздрав подготовил школьные учебники по здоровому образу жизни, профилактике суицидов и предотвращению психопатических проявлений, сообщила замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева, пишет РБК.

По ее словам, Минздрав также направил в Минобрнауки предложение по обучению учителей навыкам оказания первой помощи. Подобные программы запланированы также для школьников и родителей.

Яковлева также заявила, что Минздрав решил проблему нехватки профильных медицинских специалистов в школах.

«У нас на базе наших вузов создаются бакалавры, с высшим образованием, практически фельдшеры, которые проходят специальное обучение — специалист по школьной медицине», — сообщила замминистра.

Оплачиваться их труд будет из средств Фонда обязательного медицинского страхования.