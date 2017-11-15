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15 ноября 2017, 14:18
Госдума Дмитрий Песков закон об «иностранных агентах» Кремль СМИ

Песков предложил не пугаться раньше времени закона о СМИ-иноагентах

Владимир Путин и Дмитрий Песков
Владимир Путин и Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что ни одно посягательство на свободу российских СМИ не останется безответным. По его мнению, закон о СМИ-иноагентах как раз дает возможность «зеркального ответа». Об этом пишет РИА Новости.

Однако Песков предложил не делать преждевременных выводов о степени его жесткости, поскольку практика правоприменения этого закона пока отсутствует. Он отметил, что о реакции президента РФ Владимира Путина на закон можно будет говорить после того, как он ознакомится с представленным ему на подпись документом.

Напомним, речь идет о принятом Госдумой 15 ноября законе о признании средств массовой информации иностранным агентом при получении финансирования из-за рубежа.

Необходимость в поправке к закону «О СМИ» возникла после требования Минюста США к изданию RT зарегистрироваться иностранным агентом. Главный редактор Маргарита Симоньян сообщила, что ей пришлось выбирать между уголовным делом и представлением Минюста.

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