15 ноября 2017, 13:19
ГД приняла в окончательном чтении закон о СМИ-иноагентах
Госдума одобрила в третьем, окончательном, чтении законопроект о признании средств массовой информации иностранным агентом при получении финансирования из-за рубежа. Об этом сообщает ТАСС.
Сегодня же проект направят на рассмотрения в Совет Федерации.
Ранее сообщалось, что присутствующие на заседании депутаты проголосовали за поправки в закон единогласно.
Стоит отметить, что, после того, как СМИ приобретет статус иноагента, на него будут распространяться ограничения и обязанности, предусмотренные для НКО.
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