ГД приняла в окончательном чтении закон о СМИ-иноагентах

Госдума одобрила в третьем, окончательном, чтении законопроект о признании средств массовой информации иностранным агентом при получении финансирования из-за рубежа. Об этом сообщает ТАСС.

Сегодня же проект направят на рассмотрения в Совет Федерации.

Ранее сообщалось, что присутствующие на заседании депутаты проголосовали за поправки в закон единогласно.

Стоит отметить, что, после того, как СМИ приобретет статус иноагента, на него будут распространяться ограничения и обязанности, предусмотренные для НКО.