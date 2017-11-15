Суд дал три года сбившей мальчика в Балашихе

Железнодорожный суд Балашихи приговорил к трем годам колонии-поселения Ольгу Алисову, которая весной 2017 года насмерть сбила во дворе дома шестилетнего мальчика. Обвинение просило отправить ее на этот же срок, но в колонию общего режима, передает РИА Новости.

Помимо лишения свободы с Алисовой взыскали штрафы — 2,5 млн рублей компенсации морального вреда и 61,5 тыс. рублей компенсации материального вреда (возмещение расходов на похороны ребенка), а также запретили ей заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилем.

Женщина признана виновной по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека). Она просила суд о снисхождении в виде условного срока, чтобы иметь возможность воспитывать несовершеннолетнюю дочь.

Судья, вынося приговор, отметил, что за рулем Hyundai Solaris Алисова «проявила преступную небрежность». Сама же она назвала произошедшее несчастным случаем.

Алисова воспользовалась предоставленной ей возможностью высказаться для того, чтобы в очередной раз напомнить, что она была трезвой, ехала со скоростью не более 20 км/час и после наезда на ребенка вызвала скорую помощь.

В своем «последнем слове» подсудимая в очередной раз заверила, что не имеет отношения к результатам экспертиз (речь идет о скандале вокруг заключения судмедэксперта, заявившего о том, что на момент смерти мальчик находился в состоянии сильного алкогольного опьянения). «Все ополчились против меня, что я подкупила эти экспертизы — это все ложь», — сказала она.

По ее словам, суд был к ней несправедлив, поскольку шансов избежать наезда у нее как у водителя не было. «Я мать, и у меня не может быть других чувств, кроме сострадания. Все эти месяцы меня выставляют монстром», — пожаловалась Алисова.

Прося суд о снисхождении, она ссылалась на наличие у нее маленькой дочери — просила дать ей возможность воспитывать девочку хотя бы до 14-летнего возраста и, соответственно, на это время отсрочить исполнение приговора.

Кроме того, женщина просила уменьшить сумму компенсации за моральный вред до «посильной», напомнив, что она является матерью-одиночкой и не имеет другой собственности кроме той самой машины, за которую до сих пор не выплачен кредит.

«Что бы ни было, Алешу уже не вернуть, но сейчас страдает моя дочь», — резюмировала Алисова.