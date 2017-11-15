Австралия вышла на ЧМ-2018

Сборная Австралии по футболу по сумме двух межконтинентальных стыковых встреч со счетом 0:0 и 3:1 обошла команду Гондураса и получила путевку на чемпионат мира, который пройдет в 2018 году в России. Об этом пишет «Интерфакс».

В ночь на 16 ноября состоится встреча команд Перу и Новой Зеландии, которая определит 32-го, последнего участника встречи. Первая игра сборных этих двух стран завершилась вничью.

Помимо сборной России, в чемпионате миру примут участие команды Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Польши, Египта, Исландии, Сербии, Франции, Португалии, Панамы, Уругвая, Колумбии, Аргентины, Марокко, Туниса, Сенегала Швейцарии, Хорватии, Швеции, Дании, Австралии.