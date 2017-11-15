«Индекс Биг Мака» показал недооценку рубля на 57%

Эксперты РАНХиГС заявляют, что курс доллара к рублю по «индексу Биг Мака» переоценен на 57% — то есть при пересчете цен на гамбургеры американская валюта стоила бы 26 рублей. Этот вывод следует из подготовленного ими мониторинга социально-экономического положения и самочувствия населения, передает RNS.

«Как и в большинстве других стран мира, цена стандартного бургера в России ниже, чем в стране его происхождения», — констатировали авторы отчета.

По их словам, за последние семь лет индекс Биг Мака всего на 8% опередил продовольственную инфляцию в России — и это при том, что ее динамика в разные годы сильно отличалась. Так, с июля 2010 года по июль 2017 года Биг Мак в России подорожал на 93% — с 71 до 137 рублей. Цены на продукты питания за этот же период, по данным Росстата, поднялись на 79%.

Напомним, «индекс Биг Мака» — это инструмент, позволяющий сравнивать цены на продукты питания в разных странах. Они пересчитываются по рыночному курсу доллара, а затем сопоставляются со стоимостью стандартного бургера.

Экономисты считают «индекс Биг Мака» объективным показателем ситуации в стране, поскольку он «содержит» все основные ингредиенты продовольственной корзины – мясо, хлеб, сыр и овощи — и учитывает стоимость электроэнергии и рабочей силы, аренды помещений, транспортные расходы и т.д.