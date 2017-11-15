15 ноября 2017, 12:06
Минфин запретит физлицам покупать и продавать криптовалюту на бирже
Заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил телеканалу «Россия 24», что некоторые операции с криптовалютами физлицам будут запрещены.
По его словам, разрешается только проведение ICO. Однако сделки будут урегулированы в соответствии с поручением президента РФ.
«Мы говорили, что можно людям разрешить покупать и продавать на лицензированных площадках и квалифицированным инвесторам, это наша точка зрения. А Центральный банк считал, что нет. Точка зрения Центрального банка была поддержана в итоге», — рассказал Моисеев.
Ранее Минфин предлагал допустить до торгов на бирже квалифицированных инвесторов. Однако ЦБ счел это решение преждевременным из-за высоких рисков этих инструментов.
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