Госдума разрешила закрывать сайты нежелательных организаций до суда

Государственная дума на сегодняшнем заседании приняла в окончательном третьем чтении закон, регламентирующий внесудебный порядок блокировки сайтов нежелательных в России организаций, передает «Интерфакс».

Инициаторами и авторами соответствующего законопроекта выступили трое депутатов — Олег Николаев из «Справедливой России», Юрий Швыткин из «Единой России» и Александр Ющенко из КПРФ.

В пояснительной записке к документу говорится, что до сих пор не заблокирован ни один из сайтов «иностранных или международных неправительственных организаций, представляющих угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности страны или безопасности государства, нежелательной на территории РФ».

Между тем возможность признания таких организаций нежелательными (по решению Генеральной прокуратуры) существует с мая 2015 года. Организации, в отношении которых применена эта норма, лишаются права распространять издаваемые ею информационные материалы любыми способами, включая средства массовой информации и публикации в интернете.

На данный момент Генпрокуратура признала нежелательной деятельность 11 иностранных и международных неправительственных организаций на территории России — их сайты необходимо заблокировать, отметили авторы законопроекта. «Подобные ресурсы используются для подготовки и распространения материалов, направленных на дискредитацию внутренней и внешней политики России, для формирования негативного общественного мнения и дестабилизации обстановки в стране», — говорится в пояснительной записке.

Сложность с блокировкой обусловлена спецификой установленной законом процедуры. Ее необходимо было упростить, уверены инициаторы принятия нового закона. Теперь, когда для запрета на доступ к сайтам больше не требуется решение суда, появится возможность «своевременно блокировать распространяемые ими информационные материалы», отметили депутаты.