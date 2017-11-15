«Ростех» объяснил появление госквартиры у сына Чемезова

В «Ростехе» прокомментировали сообщения СМИ о том, что полный тезка сына главы корпорации Сергея Чемезова Александр Чемезов владеет государственной квартирой в центре Москвы. Об этом пишет РБК.

«Указанное жилье получил от государства Сергей Чемезов. После развода Сергей Викторович оставил квартиру семье, переоформив ее на сына. Жаль, что ситуация стала поводом для домыслов и слухов», — отметил представитель компании.

Ранее телеканал «Дождь» сообщал, что, по данным Росреестра, сын Чемезова мог стать владельцем квартиры площадью около 250 кв. м в Шведском тупике в центре Москвы еще осенью 2005 года, а в 2009 году квартира по договору дарения перешла к супруге главы «Ростеха»​ Любови Чемезовой. До этого недвижимостью владело управделами президента.

Согласно данным журналистов, в этом доме также проживают глава МИД России Сергей Лавров, вице-премьер Сергей Приходько, семья бывшего министра связи Леонида Реймана, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст. Квадратный метр жилья здесь стоит от 23 тысяч долларов.