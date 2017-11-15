В России появятся сигаретные пачки нового типа

Российские табачные фабрики с сегодняшнего дня начали выпускать сигаретные пачки нового дизайна в соответствии с требованиями Таможенного союза, сообщает ТАСС.

Теперь изображения, предупреждающие о вреде курения, будут наноситься с двух сторон, а размер будет не менее 50% от площади пачки.

Кроме того, на пачки запрещено наносить картинки или надписи, которые ассоциировали бы табачную продукцию с продуктами питания. Запрещается использование слов «с низким содержанием смол», «легкие», «мягкие» и другие.

Сбоку пачки будет размещена надпись: «Содержит системные яды, канцерогенные и мутагенные вещества». Она должна занимать не менее 17% всей площади боковой стороны.