В Хабаровске при падении самолета погибли восемь человек

Глава Аяно-Майского района Алексей Ивлиев сообщил, что при крушении самолета, летевшего в Хабаровск, погибли восемь человек. Он также рассказал «Интерфаксу», что удалось выжить ребенку четырех лет. Сейчас он госпитализирован.

«Есть такая информация, падение самолета. Упал в районе 13:00. Было семь пассажиров, два члена экипажа. Выжил ребенок четырех лет», — сказал Ивлиев.

Ранее источники сообщали, что летевший из Хабаровска в поселок Нелькан Л-410, потерпел крушение при заходе на посадку.

«Он совершил жесткую посадку, не долетев до взлетно-посадочной полосы. Фюзеляж разрушен, пожара и взрыва не последовало», — уточнил собеседник ТАСС из оперативного штаба на месте ЧС.

О причинах происшедшего пока не сообщается.