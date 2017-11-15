В ООН приняли антироссийскую резолюцию

Комитет Генассамблеи ООН большинством голосов принял резолюцию по Крыму, в которой содержится призыв к РФ «незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей» полуострова. Об этом сообщает ТАСС.

За документ, осуждающий «незаконные действия оккупирующей державы», проголосовала 71 страна, 25 — высказались против. В числе выдвинутых требований содержится призыв прекратить «произвольные задержания, пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения». Кроме того, комитет потребовал создания условий для изучения украинского и крымско-татарских языков и отмены признания Меджлиса экстремистской организацией (запрещен в РФ).

Третий комитет Генассамблеи ООН также осудил «временную оккупацию» Крыма Россией и похвалил Украину за попытки положить ей конец.