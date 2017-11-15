Пункт о статусе Крыма включили в закон о реинтеграции Донбасса

В текст законопроекта о реинтеграции Донбасса включен пункт о статусе Крыма по решению участников комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Закон президентом подан с конкретной целью — освободить временно оккупированные территории Донбасса с использованием ВСУ. Создать оперативный штаб и т.д. Но политически мы не можем забыть о Крыме и Севастополе, поэтому они добавлены в каждый абзац», — отметил глава комитета Сергей Пашинский.

Также сегодня Радой утверждено окончательное название законопроекта — «Закон Украины об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской области».