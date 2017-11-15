Мемория. Юлий Даниэль

15 ноября 1925 года родился Юлий Даниэль, писатель, диссидент

Личное дело

Юлий Маркович Даниэль (1925-1988) родился в Москве в семье еврейского писателя и драматурга Марка Наумовича Мееровича. Сын портного из литовского местечка в ранней юности отец активно участвовал в событиях Гражданской войны на стороне большевиков. После перехода Виленского края под власть Польши уехал в Советскую Россию, где выбрал литературную карьеру. При этом не порвал с еврейской средой и писал на идиш. Отец скончался от туберкулеза, когда Юлию едва исполнилось 15 лет.

Возможно, под влиянием отца у мальчика рано возник интерес к литературе: он много читает, посещает литературные кружки и студии, ищет общества творческой молодежи и даже пытается переводить Гейне.

После начала войны Даниэль с матерью были эвакуированы в деревню в Саратовской бласти. В начале 1943-го Юлия призвали в армию и сперва послали учиться на командира, но скоро отчислили по его инициативе и отправили на фронт.

Сначала связистом, а потом автоматчиком он воевал на Украине, в Бессарабии и Румынии, Литве и Восточной Пруссии. В августе 1944-го был ранен: автоматная очередь прошила обе руки, в итоге правая так навсегда и осталась искалеченной. После госпиталя и демобилизации вернулся в Москву.

В 1946 году поступил на филологический факультет Харьковского университета. Хотя в Харькове Даниэль проучился всего один курс, после которого перевелся в Московский областной педагогический институт, этот год был одним из важнейших в его жизни: здесь он обзавелся друзьями на всю жизнь, а 1950 году женился на своей харьковской подруге и однокурснице Ларисе Богораз. В 1951 году у них родился сын Александр.

После окончания филологического факультета пединститута Даниэль не смог найти в Москве места учителя русского языка и литературы и вместе с семьей уехал из столицы. Около четырех лет они с женой преподавали в школах Калужской области.

Лишь в 1955 году Даниэлю удалось найти работу в Москве - учителем литературы в школе №720, однако ненадолго – уже в 1956 году он уходит из школы. По одним данным - из-за отклонения от обязательной программы, по другим – из-за увлечения литературной деятельностью.

После ухода из школы становится профессиональным литератором. Переводит стихи с языков народов СССР, берется за любые заказы. Одновременно начинает писать историческую повесть «Бегство». С 1957 года публиковался как переводчик поэзии.

В 1957–1961 годах Даниэль сочиняет свои первые произведения, подписанные псевдонимом «Николай Аржак», — рассказ «Руки» и повесть-антиутопия «Говорит Москва», — и пересылает их за рубеж. В повести рассказывалось о введении в СССР Указом Президиума Верховного Совета Дня открытых убийств и последовавшем единодушном одобрении инициативы со стороны трудящихся масс.

В 1963 году в США вышел первый сборник произведений Даниэля. Их вывозила за границу дочь военно-морского атташе Франции Элен Пельтье-Замойская, с которой был знаком друг Даниэля, писатель Андрей Синявский, также тайно публиковавшийся на Западе под псевдонимом «Андрей Терц».

В 1964 году Лариса Богораз уехала от мужа в Новосибирск, забрав с собой сына, который с тех пор ездил к отцу только на школьные каникулы. В один из таких приездов Юлий Даниель рассказал 14-летнему подростку о своем «подпольном писательстве»: он опасался ареста и не хотел, чтобы это событие стало для сына шоком.

Даниэль и Синявский были арестованы 13 сентября 1965 года. Им предъявили обвинение в написании и передаче для издания за границей произведений, «порочащих советский государственный и общественный строй».

В течение пяти месяцев следствия оба писателя содержались сначала во Внутренней (Лубянской) тюрьме, а затем в Лефортовском следственном изоляторе КГБ.

В 1966 году Юлий Даниэль был приговорен судом к пяти годам лишения свободы по обвинению в антисоветской агитации. Андрей Синявский получил семь лет лагерей. После вынесения приговора Синявский и Даниэль были отправлены в Мордовские лагеря для политзаключенных — Дубравлаг.

«В политическом лагере второй половины 1960-х Даниэль, с его острым интересом к людям, априорной доброжелательностью, абсолютной идеологической толерантностью, включенностью в самые разные национальные культуры, пришелся ко двору. У него установились добрые отношения со всеми землячествами и почти со всеми политическими и социальными группами лагерного социума. По свидетельству мемуаристов, его появление в Дубравлаге серьезно способствовало объединению этого Ноева ковчега (определение самого Даниэля) в единое сообщество политических заключенных», - рассказывает сын писателя Александр Даниэль. Это отнюдь не пришлось по вкусу лагерной администрации, результатом чего стали многочисленные взыскания, лишения свиданий, карцерные сроки, перевод на камерный режим и в итоге отправка во Владимирскую тюрьму.

В сентябре 1970 года Юлий Даниэль вышел на свободу. Поскольку прописка в Москве «особо опасных государственных преступников» была запрещена, первые два-три года он жил в Калуге. Ему дали комнату в коммунальной квартире и работу в патентном бюро на должности «инженер-переводчик». Вскоре он получил разрешение публиковать свои переводы под псевдонимом Юрий Петров.

Через несколько лет вернулся в Москву, где вскоре женился во второй раз — на своей старой знакомой и одной из самых постоянных лагерных корреспонденток Ирине Уваровой.

Много и плодотворно работал в качестве переводчика - закончил начатые в тюрьме переводы из Готье, переводил Байрона, Вальтера Скотта, Гюго, шотландские народные баллады, средневековых восточных и кавказских поэтов. К собственной же прозе практически не вернулся, как и к стихам, которые писал только в заключении.

В первые годы после освобождения от Юлия Даниэля ожидали активного включения в правозащитную деятельность и диссидентское движение. Однако ожидания не оправдались. Диссидентом он так и не стал, проявляя к общественной активности лишь сдержанный интерес.

С началом Перестройки произошло публичное переосмысление «дела Синявского и Даниэля», была открыта дорога в журналы его лагерным стихам. В ноябре 1988 года «Юность» напечатала одну из «криминальных» повестей Николая Аржака — «Искупление», а «Дружба народов» — сделанный в Мордовии перевод поэмы его солагерника, латышского поэта Кнута Скуениекса «Не оглядывайся».

Однако к этому моменту Даниэль уже несколько лет был тяжело болен и к переменам в своей судьбе отнесся достаточно равнодушно. Последний тяжелый инсульт лишил его речи и движения.

Юлий Даниэль скончался 30 декабря 1988 года. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

17 октября 1991 года в «Известиях» появилось сообщение о пересмотре дел Ульманиса, Тимофеева-Ресовского и Царапкина, Синявского и Даниэля за отсутствием в их действиях состава преступления

Чем знаменит

Юлий Даниэль. 1950--е Архив БВИ

Творчество Юлия Даниэля как писателя сегодня практически забыто - его имя чаще всего вспоминается в связи с так называемым «делом Синявского и Даниэля» — самым громким политическим процессом 60-х годов прошлого века.

Суд над Даниэлем и Синявским получил широкий общественный резонанс как в СССР, так и за границей. Именно с ним связывают начало второго периода диссидентского движения в СССР. Полноценная история правозащитного движения традиционно ведется с состоявшегося 5 декабря 1965 года в День конституции на Пушкинской площади в Москве «Митинга гласности» — первого в СССР публичного выступления под лозунгами защиты прав человека, гарантированных действующим законодательством. В митинге участвовали Александр Есенин-Вольпин, Юрий Галансков, Владимир Буковский и другие деятели диссидентского движения. В День советской конституции они выдвинули требование выполнять эту конституцию – в частности, обеспечить гласность суда над Андреем Синявским и Юлием Даниэлем.

«Дело Синявского и Даниэля — арест, следствие, суд — стало мощнейшим толчком к консолидации многих разных кружков и компаний в единую диссидентскую среду», - вспоминает сын писателя Александр Даниэль.

Появилось так называемое «Письмо 63-х» с ходатайством об освобождении писателей, подписанное, в том числе Львом Аннинским, Павлом Антокольским, Беллой Ахмадулиной, Юрием Домбровским, Виктором Шкловским, Давидом Самойловым, Корнеем и Лидией Чуковскими, Юрием Нагибиным, Ильей Эренбургом и другими видными деятелями науки и культуры.

В ответной статье секретариат Союза советских писателей (в том числе Константин Федин, Николай Тихонов, Константин Симонов и Сергей Михалков) высказался против Синявского и Даниэля. Отдельно выступил с критикой диссидентов Михаил Шолохов.

Всего в защиту Синявского и Даниэля было собрано более 1000 подписей.

О чем надо знать

Основная масса переводов стихотворений поэтов XX века (финских, латышских, армянских и др.) была сделана Юлием Даниэлем по подстрочникам. Ему также принадлежат талантливые переводы мировой поэтической классики (Вальтер Скотт, Уильям Вордсворт, Виктор Гюго, Теофиль Готье, Бодлер, Адельберт Шамиссо, Федерико Гарсиа Лорка и др.), которые публиковались по большей части под псевдонимом Ю.Петров.

Переводы из Аполлинера автор был вынужден подписать именем Булата Окуджавы по договоренности с последним. Переводы стихов из Книги песен Умберто Сабы были опубликованы под именем Давида Самойлова.

Собственные стихи Юлий Даниэль писал только за решеткой. Они попали на свободу и начали ходить в списках после его первого свидания с семьей по приезду в лагерь. Родственникам удалось вынести весь цикл стихотворений, написанных в Лубянской и Лефортовской тюрьмах, а также стихотворение «Приговор», сочиненное вскоре после прибытия в лагерь. В дальнейшем самиздатские списки пополнялись новыми стихотворениями, написанными уже в лагере.

В 1971 году Фонд им. Герцена (Амстердам) выпустил поэтический сборник Юлия Даниэля под заголовком «Стихи из неволи».

Прямая речь

««Я думаю, что за всю свою службу я все-таки совершил поступки, достойные похвалы: заставил выгнать себя из Саратовского училища и отказался учиться в Могилевском. У меня хватило ума и совести понять, что я не имею права командовать взводом, что это было бы подлостью — распоряжаться жизнью и смертью 40 человек, не умея читать карту, собрать пулемет, решить примитивную тактическую задачу… Там, на фронте, моим бойцам мало помогло бы, что я мог пробежать километр в противогазе или четко выполнить команду "Ряды вздвой! ". Я стал солдатом».

Из неоконченной книги Даниэля «Свободная охота».

«Попадись эти молодчики с чёрной совестью в памятные 20-годы, когда судили не опираясь на строго разграниченные статьи уголовного кодекса, а руководствуясь революционным правосознанием... (бурные аплодисменты)... Ох, не ту бы меру наказания получили бы эти оборотни! (бурные аплодисменты). А тут, видите ли, ещё рассуждают о суровости приговора! Мне ещё хотелось бы обратиться к зарубёжным защитникам пасквилянтов: не беспокойтесь, дорогие, за сохранность у нас критики. Критику мы поддерживаем и развиваем, она остро звучит и на нынешнем нашем съезде. Но клевета — не критика, а грязь из лужи — не краски из палитры художника!»

Михаил Шолохов о приговоре Синявскому и Даниэлю на XXIII съезде КПСС , 1966 год.

Вот вдохновенных полстраницы

Про то, как шьются рукавицы.

Получаю, значит, крой —

Рост II, сорт II.

Словно овощи для супа,

Крой раскладываю,

Долго, пристально и тупо

Крой разглядываю;

К вышним силам не взываю

(«Сам управлюсь — не беда!»),

Наладонник пришиваю

Не туда.

Лишних слов не говорю,

Вспомню предков —

И порю.

Опосля,

На эту пакость

Пялясь,

Пришиваю сикось-накось

Палец.

Дальше следуют длинные-предлинные декоративные швы,

Чтобы как-нибудь украсить новорожденного уродца.

Строчу изо всех машинкиных сил. Увы!

Нитка рвется.

Рвется подлая. Но я

Лихо рявкнув: «Ни... фига!»,

Вдел и взялся за края:

Подворачиваю,

Поворачиваю,

И застрачиваю.

Шов

Готов.

Рахитичная девица — рукавица!

Анемичная вдовица — рукавица!

Чтобы людям не дивиться, рукавица,

Может, лучше удавиться, рукавица?!

Нет, как и у всякой твари,

У нее мечта о паре.

Чтобы совесть не рычала,

Я... читайте все сначала...

...Результат работы прост:

Я устал и зол, как черт,

А изделье — I рост,

III сорт.

Стихотворный ответ Юлия Даниэля на вопрос, как он шьет (письмо из лагеря № 27, 2 апреля — 2 мая.1967).

8 фактов о Юлии Даниэле

Его отец, довольно известный еврейский прозаик и драматург Марк Меирович, выбрал себе в качестве литературного псевдонима имя «Марк Даниэль». Псевдоним отца стал фамилией Юлия. Скорее всего — по решению родителей. Еще школьные друзья Юлия Даниэля знали его уже под этой фамилией.

Одна из самых широко известных песен советского периода — «Орлёнок» — была написана в 1936 году поэтом Яковом Шведовым на музыку композитора Виктора Белого к спектаклю «Хлопчик» Марка Даниэля в Театре Моссовета. Первый вариант текста песни Марк написал по мотивам стихотворения А. С. Пушкина «Узник».

Историческая повесть Юлия Даниэля «Бегство» была выпущена «Детгизом» буквально накануне его ареста. В результате весь тираж книги пошел под нож.

Даниэль и Синявский стали последними заключенными самого знаменитого узилища страны — Внутренней (Лубянской) тюрьмы. После этого тюрьма была навсегда закрыта.

Евгений Евтушенко утверждал, что Роберт Кеннеди рассказал ему, «запершись в ванне и включив воду», что псевдонимы Синявского и Даниэля советским спецслужбам раскрыло ЦРУ, «чтобы отвлечь общественное мнение от политики США, продолжавших непопулярную войну во Вьетнаме и перебросить внимание общественности на СССР, где преследуют диссидентов». Самому же Даниэлю Евтушенко сообщил, что СССР заплатил ЦРУ за раскрытие их псевдонимов чертежами новой подводной лодки.

Первая жена Юлия Даниэля Лариса Богораз оказала огромное влияние на развитие событий после ареста Синявского и Даниэля. Своё первое письмо Генеральному Прокурору СССР завершила требованием «соблюдения норм человечности и законности». Совместно с Марией Розановой она вела стенограмму судебного заседания по этому делу. Впоследствии эти записи легли в основу «Белой книги по делу А. Синявского и Ю. Даниэля». В 1989—1996 годах Лариса Богораз являлась председателем Московской Хельсинкской группы.

Александр Даниэль — сын Юлия Даниэля и Ларисы Богораз — с 70-х годов включился в правозащитное движение. В 1973—1980 годах он участвовал в выпуске «Хроники текущих событий». С 2009 года является сотрудником петербургского НИЦ «Мемориал», работает в проекте «Виртуальный музей ГУЛага».

Когда стало известно о смерти Юлия Даниэля, из Франции на его похороны вылетела семья Синявских: Андрей Синявский и Мария Розанова, — но документы им оформляли так долго, что к самим похоронам они так не успели.

Материалы о Юлии Даниэле

Юлий Маркович Даниэль: биография

Стихи и письма Юлия Даниэля на сайте общества «Мемориал»

Александр Даниэль об отце

Статья о Юлии Даниэле в Википедии