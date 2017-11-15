Присяжные оправдали водителя «красногорского стрелка»

Пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова сообщил РИА Новости об освобождении водителя «красногорского стрелка» Шоты Элизбарашвили.

Она рассказала, что сразу после оглашения единогласного оправдательного решения суда присяжных он был освобожден из-под стражи.

Осипова добавила, что 17 ноября суд обсудит юридические последствия вердикта.

«Красногорский стрелок» Амиран Георгадзе в октябре 2015 года застрелил первого замглавы подмосковного Красногорска Юрия Караулова и руководителя красногорских электросетей Георгия Котляренко. Скрываясь от преследования, он также убил двух местных жителей и покончил с собой.

17 ноября суд обсудит юридические последствия вердикта. Элизбарашвили вменяется пособничество в трех из четырех убийств и незаконное приобретение оружия.