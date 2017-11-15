Минобороны РФ проверяет обстоятельства публикации скриншотов игры

В Минобороны РФ началась проверка в отношении сотрудника, опубликовавшего скриншоты игры AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron вместо фотографий. Об этом сообщает ТАСС.

«Минобороны России проводит проверку в отношении гражданского сотрудника одного из подразделений, ошибочно прикрепившего фотоматериалы к заявлению военного ведомства о взаимодействии возглавляемой США международной коалиции и боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) в районе Бу-Кемаль», — сообщил источник в Минобороны.

14 ноября ведомство опубликовало фотоматериалы колонны боевиков в Сирии, направляющейся в сторону границы, и заявило, что располагает неопровержимыми доказательствами того, что американские военные оказывают им поддержку. Однако западные СМИ и некоторые пользователи заметили, что фотографии являются скринами из популярной игры, а также старыми военными записями.