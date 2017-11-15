СМИ сообщили о побеге супруги Мугабе из Зимбабве

Супруга президента Зимбабве Роберта Мугабе Грейс покинула страну. Об этом сообщает SkyNews со ссылкой на источник.

Как уточняют журналисты, она уехала в Намибию.

Как заявил ранее сам Мугабе, его содержат под домашним арестом. СМИ сообщали, что военные совершили в Зимбабве переворот и арестовали действующего президента. Он же в обмен на отставку выторговал у них отъезд своей супруги.

Волнения в стране спровоцировала отставка вице-президента Эммерсона Мнангагва после ссоры с супругой Мугабе. Его считали преемником президента.

Отметим, что Мугабе старейшим президентом мира (ему 93 года) и руководит Зимбабве с 1980 года.