Песков призвал не раздувать ошибку Минобороны
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не стоит преувеличивать значение ошибки Минобороны РФ, опубликовавшего вместо реальных фото скриншоты из мобильной игры. Об этом сообщает РИА Новости.
«Во-первых, ошибки случаются, скажем так, ничего страшного нет, если они своевременно корректируются, что и было сделано Минобороны»,— сказал Песков.
14 ноября Минобороны опубликовало заявление, в котором указывается на содействие американских военных террористам в Сирии. В доказательство своих слов ведомство приложило фото передвижений террористов, которые на деле оказались скриншотами из игры AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron.
После того, как на это обратили внимание пользователи интернета, министерство заменило фотографии.
По сообщению ведомства, в отношении гражданского сотрудника, опубликовавшего фейковые снимки, началось расследование.