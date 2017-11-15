Австралия отпраздновала итоги референдума об однополых браках

Австралийское Бюро статистики обнародовало итоги референдума, на которым население страны выражало свое мнение по поводу регистрации однополых браков. Выяснилось, что больше половины (61%) проголосовавших поддержали возможность сочетать официальным браком однополые пары, против высказались 38% участников референдума, передает CNN.

Он проводился около двух месяцев, с 12 сентября по 7 ноября, в формате опроса по почте и охватил свыше 12,7 млн человек — то есть 79,5% граждан Австралии, обладающих правом голоса.

Объявление итогов референдума вызвало шквал ликования в крупных городах страны — Мельбурне и Сиднее, где сотни человек вышли на улицы праздновать легализацию гомосексуальных браков.

Однако до того, как однополые пары смогут узаконить свои отношения в Австралии, предстоит уладить еще ряд формальностей — в частности, внести соответствующие поправки в законодательство. Власти страны уже пообещали максимально ускорить этот процесс, чтобы соответствующие документы поступили в парламент на рассмотрение в ближайшее время.

Австралийское правительство рассчитывает, что принять поправки к законам, необходимые для легализации однополых браков, удастся еще до конца нынешнего года.

Напомним, на данный момент браки между представителями одного пола легализовали уже более 20 стран мира, однако в Великобритании и Мексике их разрешено заключать не во всех регионах. С нынешнего года вступили в силу законы, разрешающие представителям сексуальных меньшинств официально регистрировать супружеские отношения, в Германии, Финляндии и Словении.