15 ноября 2017, 09:04
Спецслужбы Великобритании обвинили Россию в многочисленных хакерских атаках
Глава Центра национальной кибербезопасности Великобритании, входящего в Центр правительственной связи, Киаран Мартин заявил Reuters, что за последний год пророссийские хакеры совершили серию атак на энергетический сектор страны, британские СМИ и систему коммуникаций.
Мартин пообещал агентству подробнее рассказать о российских кибератаках позже.
13 ноября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала Россию «угрозой международному порядку» и обвинила во вмешательстве в выборы и в кибернападениях на правительства других стран.
Ранее в тот же день британские СМИ сообщили о подозрениях спецслужб в адрес «Лаборатории Касперского». Российскую компанию обвинили в сборе данных о британских пользователях для ФСБ.
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