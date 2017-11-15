Спецслужбы Великобритании обвинили Россию в многочисленных хакерских атаках

Глава Центра национальной кибербезопасности Великобритании, входящего в Центр правительственной связи, Киаран Мартин заявил Reuters, что за последний год пророссийские хакеры совершили серию атак на энергетический сектор страны, британские СМИ и систему коммуникаций.

Мартин пообещал агентству подробнее рассказать о российских кибератаках позже.

13 ноября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала Россию «угрозой международному порядку» и обвинила во вмешательстве в выборы и в кибернападениях на правительства других стран.

Ранее в тот же день британские СМИ сообщили о подозрениях спецслужб в адрес «Лаборатории Касперского». Российскую компанию обвинили в сборе данных о британских пользователях для ФСБ.