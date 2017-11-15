15 ноября 2017, 18:23
В пятиэтажке в Химках произошел взрыв
В подмосковных Химках в жилой пятиэтажке взорвался бытовой газ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Предварительно хлопок газа произошел на проспекте Мира в Химках. Есть пострадавшие», - отметил он.
В региональном главке МЧС данный факт уже подтвердили.
Хлопок спровоцировал пожар. «Происходит горение на втором этаже в пятиэтажном жилом доме на проспекте Мира, 14. Проверяется информация о предшествующем хлопке», - заявили в главке.
В настоящее время информация о пострадавших уточняется.
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