В пятиэтажке в Химках произошел взрыв

В подмосковных Химках в жилой пятиэтажке взорвался бытовой газ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Предварительно хлопок газа произошел на проспекте Мира в Химках. Есть пострадавшие», - отметил он.

В региональном главке МЧС данный факт уже подтвердили.

Хлопок спровоцировал пожар. «Происходит горение на втором этаже в пятиэтажном жилом доме на проспекте Мира, 14. Проверяется информация о предшествующем хлопке», - заявили в главке.

В настоящее время информация о пострадавших уточняется.