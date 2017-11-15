Мальцев рассказал о получении политубежища в Евросоюзе

Одно из государств Европейского союза предоставило политическое убежище лидеру запрещенного в России экстремистского движения «Артподготовка» Вячеславу Мальцеву. Об этом он сам рассказал в интервью телеканалу «Настоящее время».

«Визу очень легко поставить, если ты реальный политический беженец. Если ты реально разыскиваешься за политическое преступление — проблем нет никаких», — заявил Мальцев.

По его словам, по прибытии в Европу ему «пришлось в тюрьме отсидеть и многое другое», но за это время он смог доказать, что в России его преследуют по политическим мотивам, и получить статус политического беженца.

На родине Мальцева преследуют за создание террористического и экстремистского сообществ. В ноябре «Медиазона» писала, что ФСБ подозревает создателя запрещенной «Артподготовки» в подстрекательстве соратников к подготовке и совершению терактов.

Сотни сторонников Мальцева были задержаны по всей России в октябре и ноябре, на некоторых завели дела об экстремизме и терроризме. По данным СМИ, преследование Мальцева и участников созданного им движения связаны с его неоднократными заявлениями о том, что 5 ноября в РФ должна была произойти новая революция (именно в этот день в Москве были задержаны свыше 300 человек, хотя большинство из них, как впоследствии выяснилось, не имели отношения к запрещенной в РФ «Артподготовке»).