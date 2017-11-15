ГД одобрила признание СМИ иноагентами

Депутаты Госдумы единогласно приняли поправки о признании зарубежных СМИ иностранными агентами. Законопроект пошел второе чтение, сообщается на сайте нижней палаты.

За принятие документа отдали голоса все 411 дептатов, присутствовавшие на заседании.

Между тем перед стартом голосования вице-спикер Думы Петр Толстой заявил, что поправки являются ответной и вынужденной мерой, так как в США от российского канала RT потребовали получить статус иностранного агента. Он уверен, что их введение никак не скажется на свободе слова.

Стоит отметить, что эти поправки касаются законопроекта о внесудебной блокировке сайтов запрещенных в России организаций. Иноагентом могут признать иностранное СМИ, которое финансируют из-за границы. Решение о присвоении этого статуса будет принимать Минюст. В Госдуме уточнили, что поправки не коснутся российских медиа с долей иностранного участия.