Отставленный вице-президент Зимбабве станет премьер-министром

Отправленный в отставку низложенным президентом Мугабе вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва вернулся в страну из ЮАР, чтобы возглавить правительство. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает African News Agency (ANA).

С его увольнения после ссоры с женой президента и начались волнения, закончившиеся арестом Роберта Мугабе, его жены и охраны.

Ранее СМИ сообщали, что президент Зимбабве пообещал подать в отставку, если армейские позволят его жене Грейс выехать из страны. Как стало известно позднее, она уже бежала в Намибию.

Пока неизвестно, кто займет пост Роберта Мугабе. Ранее он отказывался называть имя своего преемника, а правящие элиты разделились на два лагеря, поддерживавших Грейс Мугабе и Эммерсона Мнангагву.