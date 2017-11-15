Президент Мугабе начал готовиться к отставке

Президента Зимбабве Роберта Мугабе и его охранников взбунтовавшиеся военные удерживают в качестве заложников, сообщает News24.

Источники портала утверждают, что он выторговал у военных возможность для жены Грейс Мугабе покинуть страну и сейчас готовится уйти в отставку.

Волнения в Зимбабве начались с увольнения с должности вице-президента Эммерсона Мнангагва. Глава генштаба армии Константин Чивенга собрал на пресс-конференции около 90 старших офицеров армии и потребовал прекратить чистку.

«Мы должны напомнить тем, кто стоит за нынешними предательскими махинациями, что, когда дело доходит до вопросов защиты нашей революции, военные не будут колебаться», — заявил он.

Собеседники портала сообщают, что вице-премьер Мнангагва по прозвищу «Крокодил» был уволен после ссоры с женой Мугабе. Он заявил президенту, что партия не является личной собственностью его или его жены, чтобы делать все, что им захочется.

Ранее старейший президент мира 92-летний Роберт Мунабе отказывался называть своего преемника и заявил о желании пойти на выборы в следующем году.