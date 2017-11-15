В ГД внесен проект о патриотическом воспитании

Депутаты из «Единой России» внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о патриотическом воспитании. Об этом сообщает РИА Новости.

В числе авторов - Виктор Водолацкий, Владимир Шаманов, Дмитрий Саблин, Артур Чилингаров и Валентина Терешкова.

«Целью принятия данного законопроекта является установление единого подхода к патриотическому воспитанию посредством определения полномочий органов государственной власти в сфере патриотического воспитания и определения единого терминологического аппарата в сфере патриотического и духовно-нравственного воспитания», — заявили авторы документа в пояснительной записке

В проекте предлагается следующее определение патриотизма: «Нравственный принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к России, своему народу, осознание неразрывности с ними, стремление и готовность своими действиями служить их интересам, подчинить ему свои частные интересы, проявлять верность долгу в защите Отечества».

Стоит отметить, что закон в случае его принятия будет призван регулировать общественные отношения в сфере управленческой деятельности государственных органов и должностных лиц по исполнению публичной функции государства по воспитанию граждан