Госдума решила превратить SIM-карты в «удостоверение личности»

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что в весеннюю сессию нижней палаты российского парламента будет инициировано рассмотрение законопроекта, который позволит сделать SIM-карту полноценным идентификатором личности гражданина, пишут «Известия».

Для этого придется внести изменения сразу в несколько действующих законов — в частности, «О связи», «О банках и банковской деятельности», «О противодействии легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Аксаков заверил, что после вступления поправок в силу никаких ограничений на продажу SIM-карт одному человеку вводиться не будет — каждая приобретаемая гражданином карта станет полноценным идентификатором.

Зато запрет будет введен на передачу купленных SIM-карт третьим лицам. «На ребенка любого возраста родители смогут оформить симку — по аналогии с загранпаспортом», — пояснил Аксаков.

Инициатива предполагает создание специального реестра SIM-карт, за которым придется тщательно следить в целях предотвращения мошенничества.

Напомним, закон о проверке данных держателей SIM-карт президент РФ Владимир Путин подписал минувшим летом. Он должен вступить в силу с июня 2018 года. Согласно этому закону, операторы получат возможность проверять данные абонентов «через квалифицированную электронную подпись и информационные системы» — «с помощью Единой системы идентификации и аутентификации, используемой для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, и Единого портала госуслуг».

Компании, которые покупают SIM-карты для обеспечения корпоративной связи собственным сотрудникам, закон обязывает передавать операторам связи все данные о своих работниках.