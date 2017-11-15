«Победа» оставила только одно ограничение на ручную кладь

Российский лоукостер «Победа» объявил об отмене ограничений на провоз ручной клади на своих рейсах — по количеству и весу. Остаются только ограничения по размеру — 36 см х 30 см х 27 см, передает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора авиакомпании Андрея Калмыкова.

По его словам, на ручную кладь распространяются общие требования, накладываемые федеральными авиационными правилами. А для ее проверки на соответствие условиям, выдвигаемых авиаперевозчиком по части габаритов возле стоек регистрации и выходов на посадку будут установлены калибраторы — специальные «рамки», куда должны входить сумки.

Исключение делается для детских колясок, костылей и складных кресел-колясок, которые хоть и не соответствуют требованиям по габаритам, но могут проноситься на борт бесплатно.

«Нормы провоза ручной клади не суммируются для совместно следующих пассажиров и не распространяется на детей до двух лет, перевозимых без предоставления отдельного места», — говорится в разделе «Перевозка багажа» на сайте лоукостера.

Напомним, с 30 сентября «Победа» отменила бесплатный провоз багажа на своих рейсах, осуществляемых по невозвратным билетам (низкие тарифы без возможности замены или сдачи билета). В этот тариф по новым правилам входит только непосредственно сам перелет и провоз ручной клади, соответствующей требованиям авиакомпании.

На «возвратных» тарифах остается возможность бесплатного провоза багажа весом до 10 кг с суммой габаритных измерений не более 203 сантиметров.

Одно место ручной клади сверх бесплатной нормы и весом до 10 кг обходится пассажирам в 1,5-2 тыс. рублей (или 35 евро при оплате в иностранных аэропортах). Зарегистрированный багаж весом до 10 кг стоит 0,5-1 тыс. рублей, до 20 кг — от 1,5 до 3 тыс. рублей, а доплата за каждый килограмм перевеса составляет 500 рублей или 10 евро. Стоимость напрямую зависит от сроков и места оплаты (чем раньше — тем дешевле).

Отметим, что из правил провоза ручной клади на сайте «Победы» исчезли пункты, касающиеся отдельной платы за пакеты из магазинов беспошлинной торговли.