Путин пообещал прояснить судьбу украинских пленных

Президент РФ Владимир Путин дал обещание узнать у руководства самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик условия обмена пленными, сообщает «Россия 24».

«Я сделаю все, что от меня зависит, переговорю с руководством и Донецкой республики, и Луганской республики», — сказал российский президент. Он добавил, что надеется на скорейшее разрешение этого вопроса.

С этой просьбой к главе государства обратился лидер украинского общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук.

Ранее в ДНР сообщали о готовности к обмену пленными и предложили Украине составить список из 58 сторонников ополченцев.

В начале июля 2017 года в Минске были сорваны переговоры по обмену пленными после заявления представительницы Украины в гуманитарной подгруппе Ирины Геращенко. Она подчеркнула, что Киев будет вести диалог только с ОБСЕ и «РФ-оккупантом». После ее слов представители ДНР и ЛНР покинули зал переговоров.