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15 ноября 2017, 10:43
биология насекомые Южная Америка

Южноамериканские кузнечики притворяются опавшими листьями

Typophyllum spurioculis
Typophyllum spurioculis
Andrew Baker

Энтомологи из Торонтского университета в Миссиссоге и Университета Линкольна открыли новый вид кузнечика, обитающий в Андах, от западного Эквадора до Колумбии. Кузнечик отличается искусной мимикрией: его тело воспроизводит форму и цвет опавших древесных листьев, а также необычными характеристиками своего звукового аппарата.

Новый вид получил название Typophyllum spurioculis. Способность подражать листьям свойственна всем представителям его рода, которых насчитывается около четырех десятков. Крылья этого кузнечика демонстрируют даже жилки древесного листа, а их цвет – желтовато-зеленый – хорошо соответствует опавшим листьям, успевшим слегка увянуть. Различить его среди настоящих листьев почти невозможно. Характерным признаком этого вида служат также яркие оранжевые пятна у основания ног, которые, по предположению исследователей, служат средством визуальной коммуникации между кузнечиками. Данную гипотезу энтомологи намерены проверить в ходе дальнейших исследований.

Но все-таки основным каналом общения для данного вида, как и для прочих кузнечиков, служит звуковой. Поет этот кузнечик громче своих ближайших сородичей. К тому же его пение лежит в диапазоне, воспринимаемом человеческим ухом, тогда как родственники его поют на более высоких частотах и человек их услышать не может. Изучив акустические свойства надкрылий Typophyllum spurioculis, ученые обнаружили, что вся поверхность крыла резонирует в соответствии с частотой стрекотания самцов. Этого не отмечалось ранее у других представителей семейства настоящих кузнечиков. Обычно у кузнечиков резонирует только так называемое «зеркальце» – прозрачная мембрана на правом из надкрылий, занимающая его небольшую часть. Чтобы начать свои призывные сигналы, кузнечики приподнимают надкрылья, а затем принимаются вибрировать ими. При этом толстая зазубренная жилка на левом надкрылье трется о зеркальце, что и служит источником звука.

Энтомологам было сравнительно легко обнаружить самцов нового вида в ночном лесу благодаря громкому звучанию их стрекочущих аппаратов. А вот поймать самок оказалось нелегкой задачей, ведь самки звуков не издают. В конце концов, исследователи сумели найти трех самок, привлеченных сигналами самцов. Это позволило составить полное описание вида.

Результаты работы опубликованы в журнале Zoologischer Anzeiger – A Journal of Comparative Zoology.

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