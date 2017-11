Ученые создали трехглазых комаров

Группа исследователей из Калифорнийского университета в Риверсайде создала трансгенных комаров Aedes aegypti, которые способны вырабатывать белок Cas9. Данный белок используется в популярной системе редактирования генома CRISPR/Cas9, так что ученые получили возможность целенаправленно менять ДНК этих комаров. Для доказательства эффективности метода они, редактируя гены, связанные с развитием кутикулы, глаз и крыльев получили желтых, трехглазых и бескрылых комаров.

Фото: UC Riverside

Желтолихорадочный комар (Aedes aegypti) может переносить возбудителей не только желтой лихорадки, упомянутой в его названии, но также распространяет вирусы болезней денге, чикунгунья, лихорадки Зика. Поскольку эти комары быстро приобретают устойчивость к химическим инсектицидам, ученые пытаются найти генетические методы борьбы с ними.

Предыдущие попытки использовать с этой целью редактирование генома оказались недостаточно эффективны из-за плохой выживаемости комаров и плохой передачи модифицированных генов потомству. Энтомолог Омар Акбари (Omar Akbari) и его коллеги теперь смогли получить трансгенных комаров, которые стабильно экспрессируют фермент Cas9 на личиночной стадии развития. Данный белок в бактериальных клетках используется для разрушения чужеродной ДНК, например, ДНК проникшего в бактерию вируса. Указание на цель этому белку дает специальная управляющая молекула РНК, в которой записана нужная последовательность нуклеотидов. Если в ходе развития комара, в его клетках будет постоянно вырабатываться белок Cas9, то на его гены можно будет легко воздействовать. В нынешнем исследовании авторы использовали данный белок для разрушения генов, контролирующих развитие различных органов комара. В результате ими были получены комары с третьим глазом, аномалиями в развитии крыльев, необычным цветом глаз или покровов тела.

В будущем этот же метод может быть применен для нарушения способности комаров к размножению, что служит наиболее надежным способом сократить их численность.

Итоги исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.