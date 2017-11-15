Источник в АП сообщил о выдвижении Путина на выборы от «ЕР»

«Газета.Ru» со ссылкой на два близких к Кремлю источника сообщает о том, что в администрации президента рассматривают возможность выдвижения Владимира Путина на выборы лидера страны не в качестве самовыдвиженца, а от «Единой России».

Один из сообщивших об этом заявил, что данный вариант сейчас является наиболее вероятным.

«Сейчас склоняются к партийному», — отметил он.

Как отмечает «Газета.Ru», ранее в АП рассматривали вариант самовыдвижения. Его поддерживал экс-секретарь генсовета ЕР Сергей Неверов.

Окончательное решение по данному вопросу будет принято в декабре.

Между тем премьер Дмитрий Медведев в ответ на вопрос журналиста Life об участии в выборах президента отшутился. «На выборы не планируете в этом году?» — спросил тот. «Нет, в этом году выборов нет», — ответил глава правительства. В ответ на уточняющий вопрос он промолчал.