Роскомнадзору присвоят новые полномочия

Минкомсвязи совместно с Роскомнадзором разработало проект закона, который предусматривает доступ надзорного ведомства к «Единому реестру записей гражданского состояния» (ЕГП ЗАГС). Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом, Роскомнадзор может получить доступ к родственным связям владельцев СМИ.

В соответствии с законом «О средствах массовой информации», который вступит в силу 1 января 2018 года, иностранные граждане, лица без гражданства или с двойным гражданством не имеют права на любые формы контроля над учредителем, редакцией СМИ или организацией, осуществляющей вещание.

«В качестве косвенного контроля могут рассматриваться в том числе и родственные отношения… формальным критерием контроля и управления может являться наличие родственных отношений между физическим лицом и его супругом (супругой), родителями (в том числе усыновителями), детьми (в том числе усыновленными), полнородными и неполнородными братьями и сестрами, опекунами (попечителями) и подопечными», — отмечается в пояснительной записке.