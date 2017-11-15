Сборные России и Испании сыграли вничью в Петербурге

Сборные России и Испании по футболу провели вничью товарищеский матч в Санкт-Петербурге.

На 35-й минуте россияне проигрывали со счетом 0:2, но на 51-й минуте отыгрались — голы забили Федор Смолов и Алексей Миранчук.

Когда же испанцы отправили в ворота нашей сборной третий мяч, Федор Смолов сравнял счет.

Стоит отметить, что в составе испанской сборной два из трех голов забил Серхио Рамос — оба с пенальти.

Отметим, что сейчас сборная России отыгрывает перед чемпионатом мира 2018 года товарищеские матчи, так как по праву хозяйки турнира не участвует в отборе.