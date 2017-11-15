РЖД объявили о запуске пассажирских поездов в обход Украины

Российские железные дороги с 15 ноября запустили пассажирские поезда в обход Украины по участку железной дороги Журавка–Миллерово. Об этом пишут «Известия».

По новому маршруту будет следовать составы из Москвы и Санкт-Петербурга в Кисловодск, Анапу, Назрань, Новороссийск, Адлер и в обратном направлении.

Ранее, в сентябре, РЖД запустили в обход украинской территории грузовые поезда. Они перевозили зерно, железорудное сырье и строительные материалы.