15 ноября 2017, 09:23
Скончался актер Театра на Таганке Виталий Шаповалов
Умер актер Театра на Таганке, народный артист РСФСР Виталий Шаповалов. Об этом сообщается на странице театра в Facebook.
Актеру было 78 лет.
Он находился в больнице в крайне тяжелом состоянии после перенесенной несколько дней назад операции.
Напомним, Виталий Шаповалов работал в Театре на Таганке с 1968 года. Он сыграл в таких спектаклях как «А зори здесь тихие», «Мастер и Маргарита», «Борис Годунов», «Преступление и наказание», «Тартюф» и другие.
Кроме того, актер сыграл десятки ролей в кино.
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