Скончался актер Театра на Таганке Виталий Шаповалов

Умер актер Театра на Таганке, народный артист РСФСР Виталий Шаповалов. Об этом сообщается на странице театра в Facebook.

Актеру было 78 лет.

Он находился в больнице в крайне тяжелом состоянии после перенесенной несколько дней назад операции.

Напомним, Виталий Шаповалов работал в Театре на Таганке с 1968 года. Он сыграл в таких спектаклях как «А зори здесь тихие», «Мастер и Маргарита», «Борис Годунов», «Преступление и наказание», «Тартюф» и другие.

Кроме того, актер сыграл десятки ролей в кино.