Адвокат попросила суд разрешить Улюкаеву посетить врачей

Адвокат Лариса Каштанова заявила, что состояние здоровья ее подзащитного экс-министра Алексея Улюкаева резко ухудшилось. Об этом сообщает РИА Новости.

«Состояние здоровья моего подзащитного резко ухудшилось из-за стрессовой ситуации и ограничений домашнего ареста», — заявила Каштанова.

Она подчеркнула, что Улюкаев критически теряет вес, врачи также одозревают разрыв сетчатки, катаракту, наблюдаются сильные головные боли и головокружение.

Она попросили суд разрешить Улюкаеву 17 ноября посетить медучреждения для проведения диагностики. Кроме того, ее клиент нуждается в посещении стоматолога так как у него расцементировался зубной мост.