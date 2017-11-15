Штаб Собчак нашел партию для ее выдвижения в президенты

Источники в избирательном штабе телеведущей Ксении Собчак, планирующей участвовать в выборах президента РФ в марте 2018 года, назвали партию, от которой она будет выдвигаться — «Гражданская инициатива» экономиста Андрея Нечаева.

По словам источников, шли также переговоры с ПАРНАСом Михаила Касьянова, но они не увенчались успехом, передает русская служба BBC.

Если бы Собчак пошла на выборы как самовыдвиженец, ей пришлось бы собирать для регистрации кандидатом собрать 300 тыс. подписей, а при выдвижении политической партией достаточно 100 тысяч.

Представитель штаба Собчак Ксения Чудинова, у которой журналисты попытались получить подтверждение насчет «Гражданской инициативы», отказалась давать конкретную информацию, заявив, что переговоры по-прежнему ведутся с различными политическими силами.

Но через час после публикации новости штаб подтвердил, что телеведущая пойдет на выборы от «Гражданской инициативы».

Напомним, накануне глава сети региональных штабов Собчак Тимур Валеев сообщил, что работать на Северном Кавказе — в Чечне, Ингушетии, Дагестане, Адыгее, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии — команда не планирует из-за отсутствия желающих стать там координаторами. «При этом рядовые волонтеры из этих республик регистрируются очень активно», — добавил он.