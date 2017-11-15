Госдума одобрила проект о видеонаблюдении на выборах президента

Законопроект, позволяющий членам Общественной палаты наблюдать за выборами президента и последующим подсчетом голосов, принят в Госдумой в первом чтении. Об этом сообщает РИА Новости.

Инициаторами законопроекта выступили глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас.

Поправки в закон «О выборах президента РФ» расширят перечень субъектов, которые вправе назначать наблюдателей в избиркомы — в него войдут Общественная палата Российской Федерации, а также общественные палаты субъектов РФ.

«Расширение контрольных полномочий общественных палат направлено на реализацию и защиту избирательных прав граждан при проведении выборов главы государства. Это позволит обеспечить открытость избирательного процесса, что является одним из важнейших принципов проведения выборов», — отметил Крашенинников.